В Минобороны Британии назвали одну из приоритетных целей российских ударов по Украине

26 июля, 09:13
Россия воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу своему Черноморскому флоту (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу своему Черноморскому флоту (Фото:REUTERS/Stringer)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность Черноморского флота.

В утренней сводке ведомства в Twitter говорится, что именно поэтому РФ будет отдавать приоритет уничтожению противокорабельных возможностей Украины.

В сводке британское Минобороны напоминает, что 24 июля российские крылатые ракеты попали в доки Одесского порта. Тогда в Минобороны РФ заявили, что поразили украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1551792523869409283

Однако нет данных того, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты, отмечается в сводке.

«Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/RZsOq70ACOM
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В то же время, как отметили в ведомстве, российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки, плохого планирования и подхода к операциям сверху вниз.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Одесса Ракетные удары Черноморский флот РФ Война России против Украины

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