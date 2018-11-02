Названа дата встречи Порошенко и Туска в Хельсинки

Встреча президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко состоится 8 ноября в Хельсинки.
Это следует из графика председателя Европейского совета на следующую неделю.
Встреча должна пройти в рамках конгресса Европейской народной партии.
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