02 ноября 2018, пятница

Названа дата встречи Порошенко и Туска в Хельсинки

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Дональд Туск и Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Дональд Туск и Петр Порошенко

Встреча президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко состоится 8 ноября в Хельсинки.

Это следует из графика председателя Европейского совета на следующую неделю.

Встреча должна пройти в рамках конгресса Европейской народной партии.

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