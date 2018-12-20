Названа дата возобновления дебатов по Brexit-соглашению Сегодня, 16:41 59 Цей матеріал також доступний українською Великобритания планирует выйти из ЕС в марте 2019 года

Палата представителей Великобритании 9 января планирует возобновить дебаты по соглашению о выходе страны из ЕС, заявила лидер Консервативной партии Андреа Лидсом, сообщает Reuters.

"Британский парламент возобновит дебаты по Brexit-соглашению, о котором договорились (премьер-министр - ред.) Тереза ​​Мэй с Брюсселем, 9 января", - сказано в сообщении.

По словам политика, парламентарии смогут подискутировать 9 и 10 января, а также 11 января, если в этом будет необходимость.

12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год.

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Позже Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.