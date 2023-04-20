Спецпредставитель Нидерландов по Украине ушел в отставку после фразы, что «украинцы — это россияне» 20 апреля, 20:48 Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Специальный представитель Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел ушел в отставку меньше, чем через три недели после назначения.

Об этом сообщает пресс-службу Министерства иностранных дел Нидерландов.

В МИД отметили, что ван Дартел покинет свой пост «немедленно». Министр внешней торговли и сотрудничество в целях развития Лизье Шрайнемахер приняла его отставку.

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Как сообщает телерадиокомпания RTL, ван Дартел в интервью для одной из книг, которую на днях опубликовали, заявил: «Украинцы — это тоже россияне. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность».

«Ни министр, ни министерство не знали о разговоре с автором книги. Ван Дартел был назначен специальным посланником в начале апреля. Он понял, что больше не может работать с доверием к сделанным заявлениям, и поэтому решил немедленно покинуть свой пост», — добавили в МИД Нидерландов.

Как сообщили в МИД страны, преемник спецпредставителя будет найден как можно скорее.



Должность спецпредставителя правительства Нидерландов по вопросам Украины предусматривает налаживание связей между нидерландским бизнес-сообществом, украинской властью и международными институтами — прежде всего в контексте восстановления Украины.