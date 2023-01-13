Назначение Герасимова свидетельствует о системных проблемах в армии РФ — Пентагон

13 января, 00:31
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Валерий Герасимов (Фото:Спутник/Сергеи Файдеев/Пол via REUTERS)

Валерий Герасимов (Фото:Спутник/Сергеи Файдеев/Пол via REUTERS)

Назначение генерала Валерия Герасимова начальником Генерального штаба РФ как главного командующего на войне показывает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские военные.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, пишет CNN.

"Мы говорили о некоторых из них в плане проблем с логистикой, командованием и управлением, поддержанием боеспособности, моральным духом и, преимущественно, большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", - заявил он.

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Райдер добавил, что Пентагон будет продолжать отслеживать кадровые перестановки в РФ.

«Я думаю, что мир хотел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении жизней невинных людей, а не тратила время на многочисленные перестановки в руководстве, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого», – подчеркнул Райдер.

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В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская армия Пентагон Война в Украине Валерий Герасимов Война России против Украины

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