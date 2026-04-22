Эксперт по Ближнему Востоку спрогнозировал, начнут ли Израиль и США наземную операцию против Ирана

Проблема любой военной наземной операции — не захват территории, а ее удержание. Кроме того, неизбежно увеличение потерь. Это касается и планирования действий союзников по антииранской коалиции, США и Израиля, отметил в интервью Radio NV директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он выразил «большие сомнения», что израильтяне и американцы готовы к наземной операции. В частности, по его мнению, погибшие военные — «это абсолютно неприемлемо для администрации» Дональда Трампа.

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«Более того, есть проблема, с которой сталкивается любой оккупант. Он заходит на территорию с временной целью, а потом долгое время вынужден ее удерживать. И вокруг этой территории возникает целая сеть сопротивления, которая чем дальше, тем больше будет донимать. Перед вами классические примеры американской политики на Ближнем Востоке в виде Афганистана и Ирака, которые четко и ясно показывают, что эта стратегия не работает или работает в другом направлении. Это касается и израильской кампании на оккупированных территориях или на территориях, которые они захватывали», — сказал Семиволос.

Если долгосрочная оккупация в планы американцев не входит, то от планов задействовать сухопутные силы придется отказаться. Реалистичный способ завершения войны заключается в том, чтобы «искать достижение соглашения с Ираном», добавил эксперт.

20 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для смены режима в Иране может потребоваться наземная операция.

23 марта The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщал, что США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне войны с Ираном. В регион направляют тысячи морских пехотинцев и моряков, в том числе USS Boxer и подразделение морской пехоты, чтобы усилить американскую группировку.

29 марта газета The Washington Post написала, что Пентагон ведет подготовку к наземной операции в Иране, и, если Трамп одобрит планы, такая операция станет новым этапом войны.

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива и начала мирных переговоров.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Пакистане завершились безрезультатно.

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22 апреля Трамп объявил, что, «учитывая серьезный раскол в иранском правительстве», по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня до тех пор, пока представители Тегерана не сформируют предложение о мирном урегулировании.