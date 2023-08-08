«Самое тяжелое время войны». Запад все более «трезво» оценивает способность ВСУ вернуть оккупированные территории — CNN 8 августа, 13:46 ВСУ уничтожили десятки единиц техники РФ и ликвидировали почти 400 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Западные чиновники все более «трезво» оценивают способность украинских войск вернуть значительную часть оккупированных территорий, сообщает CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада, ознакомленных с последними данными разведки.

«В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который бы изменил баланс этого конфликта, я считаю, что это крайне, очень маловероятно», — сказал высокопоставленный западный дипломат.

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«Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются», — сказал конгрессмен Майк Квигли.

«Это самое тяжелое время войны», — добавил он.

Отмечается, что основным вызовом для украинских войск являются «длительные трудности» с прорывом многослойных российских оборонительных линий на востоке и юге частях Украины.

Издание пишет, что украинские войска понесли там «потрясающие потери», что заставило украинское командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить их.

«Россияне имеют ряд оборонительных рубежей, и они [украинские войска] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат.

«Даже если они будут продолжать борьбу в течение следующих нескольких недель, если они не смогут сделать больше прорывов в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более исчерпанными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые», — добавил он.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, хотя и сохраняют надежду на возобновление прогресса.

«Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, чем кому-либо хотелось бы, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство, чтобы они смогли достичь прогресса», — сказал этот чиновник.

Многочисленные официальные лица заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных условий и боевых условий, ограничивает возможности ВСУ для продвижения вперед.

Кроме того, западные официальные лица отмечают, что «медленный прогресс» выявил трудности преобразования украинских сил в объединенные механизированные боевые подразделения, иногда с лишь восьминедельной подготовкой на поставленных с Запада танках и других новых системах вооружения.

Высокопоставленный военный чиновник США сказал, что «отсутствие прогресса на местах» является одной из причин, почему украинские войска чаще наносят удары по российской территории с целью «попытаться продемонстрировать уязвимость России».

Официальные лица говорят, что ожидания в начале контрнаступления Украины были «нереалистичными» и сейчас способствуют тому, что Запад давит на Украину, чтобы начать мирные переговоры, включая рассмотрение возможности территориальных уступок.

Некоторые официальные лица опасаются, что увеличение разрыва между ожиданиями и результатами спровоцирует «игру в обвинения» между украинскими официальными лицами и их западными сторонниками, что может создать разногласия внутри альянса, который остался в основном нетронутым в течение почти двух лет войны.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

22 июля в Минобороны Украины заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина вернула себе около половины захваченной Россией территории, однако Киев столкнулся с сильным сопротивлением во время контрнаступления.

В конце июля ряд западных СМИ сообщил, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях, и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

