Президент Литвы отреагировал на «формулу мира» Илона Маска: когда кто-то ворует колеса Теслы, это не делает его владельцем 4 октября, 07:05 Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предложенные главой Tesla Илоном Маском «условия мира» в Украине.

«Дорогой Илоне Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Тесла, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя он утверждает, что они вместе проголосовали за это», – написал Науседа в Twitter.



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Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил в своем Твиттере пути к миру в Украине: снова провести «референдумы» на аннексированных территориях, отдать Крым России и оставить Украину нейтральной.

Многих украинцев возмутили предложения Маска. Более того, старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил свои варианты: Украина освобождает всю свою суверенную территорию, а Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется (лишается ядерного оружия).

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