Рекордное число военных. США начали крупнейшие оборонительные учения с Филиппинами для противодействия Китаю

США начали свои крупнейшие оборонительные учения с Филиппинами для противодействия Китаю на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Bloomberg.

В военных учениях Баликатан примет участие рекордное количество военнослужащих. Страны-участницы отправят более 17 000 военных на морские учения и учения с боевыми стрельбами. Среди них — Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Франция.

Реклама

Издание отмечает, что учения США и Филиппин состоялось через день после того, как Китай отправил группу военных кораблей для проведения учений в западной части Тихого океана, а Япония впервые присоединилась к учениям Баликатан.

«Несмотря на вызовы в других частях света, сосредоточенность Соединенных Штатов на Индо-Тихоокеанском регионе и наша непреклонная преданность Филиппинам остаются непоколебимыми», — заявил генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Кристиан Вортман.

Ожидается, что министр обороны Японии Шинджиро Коидзуми в следующем месяце также будет наблюдать за учениями по затоплению судов.

24 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай начал активно готовиться к подводной войне с США и их союзниками.

11 апреля телеканал CNN сообщил, что разведка США считает, что Китай может готовить поставки систем противовоздушной обороны Ирана, вопреки действию двухнедельного перемирия и официальным возражениям Пекина.