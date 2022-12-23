«Вырубят свет» в Москве. Навальный допустил, что Украина нанесет удар по энергетических объектах в России 23 декабря, 15:05 Алексей Навальный (Фото:www.instagram.com)

Российский оппозиционер Алексей Навальный допустил, что Украина нанесет удар по энергетических объектах в РФ.

Инфографика: НВ

По его словам, «изумляет, с каким злорадством и смакованием» пропагандисты рассказывают о разрушении энергосистемы Украины.

«Прямо захлёбываясь от радости, дали новости о том, сколько городов осталось без света, сколько людей без тепла, киевское метро снова стоит, а подробности вроде „люди разогревают еду на свечках“ приводят их в заметный даже по голосу экстаз», — написал он в Telegram.

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Навальный заявил, что не ждет «от этих упырей элементарного сочувствия к мирным невинным людям, оказавшимся в ужасной ситуации», но недоумевает, «почему они не могут взглянуть немного дальше собственного носа и принять в расчёт простые вещи».

«Во-первых, эти удары по гражданской инфраструктуре демонстрируют совсем не мощь и удаль российского оружия, а наоборот, беспомощность российской армии», — заявил он.

Во-вторых, по словам Навального, Украина в ответ может «вырубить свет» и в российских городах.

«В том, как работает наша ПВО, мы убедились на практике — никак. Если Украина смогла нанести удары по аэродрому стратегической авиации внутри страны и если мы сами маниакально навязываем им этот тип войны с ударами по энергосетям, то вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём. И тогда украинцы вырубят свет и тепло сначала в Курске и Белгороде, потом в Воронеже, а потом и в Москве. Кому мы будем жаловаться на то, что еду детям нужно разогревать на пламени свечи?», — написал он.