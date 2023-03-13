Оскар вне политики? В Офисе президента прокомментировали вручение награды документалке Навальный 13 марта, 12:11 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Офисе президента прокомментировали вручение Оскара документальной ленте Навальный о российском политике Алексее Навальном.

Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» — заявил он.

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В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения премией Американской киноакадемии, на которой Оскар в номинации Лучший полнометражный документальный фильм вручили документалке Навальный об отравлении российского политика, его лечении и возвращении в РФ.

В этом году организаторы Оскара, как и в прошлом году, отказали в возможности выступить перед аудиторией церемонии президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Второй режиссер и линейный продюсер фильма Дом из осколков, который снимали в копродукции с Украиной и который также претендовал на Оскар в этой же категории, Азад Сафаров заявил, что «сегодняшний вечер еще раз доказал, что российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где героев нет».

