Не следует содрогаться от каждого заявления России — президент Литвы 13 июля, 08:15 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не следует содрогаться от каждого заявления страны-агрессора России.

«Этими угрозами они уже оттолкнули весь Евросоюз и, наверное, большую часть мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит вздрагивать от каждого их заявления», — сказал он в интервью LRT.

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По его словам, нужно продолжать делать работу, которая в первую очередь направлена на совместную деятельность с союзниками.

«Мы должны в первую очередь обратить внимание наших союзников на то, в каком рискованном регионе мы живем, и что НАТО и Евросоюз очень адекватно реагируют на угрозы и делают все, чтобы у России не было ни малейшего соблазна испытать свои силы и устойчивость. Другими словами, попробуйте щит коллективной защиты», — сказал он.

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