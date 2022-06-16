«Наша братская страна». Президент Литвы назвал своим «личным обязательством» восстановление Украины после войны

16 июня, 17:47
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Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что восстановление Украины после войны является его личным обязательством.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, Украина для Литвы «братская страна».

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«Литва поможет украинцам восстановить свою страну. Мы готовимся к этому уже сегодня. Для меня это личное обязательство», — сказал он.

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По его словам, в Украине решается «судьба всей Европы», поэтому НАТО и ЕС должны действовать вместе, чтобы обуздать «российские имперские амбиции».

«Полномасштабное возобновление Россией войны против Украины стало окончанием периода мира и относительного спокойствия для Литвы и Европы в целом», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

https://www.youtube.com/watch?v=Ig2Y73doo1E
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Гитанас Науседа Война России против Украины

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