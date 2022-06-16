«Наша братская страна». Президент Литвы назвал своим «личным обязательством» восстановление Украины после войны 16 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что восстановление Украины после войны является его личным обязательством.

Об этом сообщает Delfi.

По его словам, Украина для Литвы «братская страна».

«Литва поможет украинцам восстановить свою страну. Мы готовимся к этому уже сегодня. Для меня это личное обязательство», — сказал он.

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По его словам, в Украине решается «судьба всей Европы», поэтому НАТО и ЕС должны действовать вместе, чтобы обуздать «российские имперские амбиции».

«Полномасштабное возобновление Россией войны против Украины стало окончанием периода мира и относительного спокойствия для Литвы и Европы в целом», — сказал он в ходе выступления в парламенте.

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