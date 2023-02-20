Президент Литвы призвал страны Запада пересечь «красные линии» в вопросах военной помощи для Украины 20 февраля, 19:03 Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник, 20 февраля, призвал страны Запада пересечь «красные линии» в вопросах поставки военной помощи для Украины.

«Очень важно, чтобы мы пересекали эти красные линии, которые находятся в нашем сознании и не существуют в действительности. Может быть, иногда Россия пытается установить эти красные линии вместо нас», — сказал он в интервью CNN.

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Науседа также призвал западных партнеров «не терять времени зря» и біть решительными в вопросах помощи Украине.

Он добавил, что визит президента США Джо Байдена в Киев посылает очень сильный сигнал о единстве среди союзников Украины. Науседа также убежден, что Китай не должен вмешиваться в войну.

В понедельник, 20 февраля, Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

В этот же день в Москву прибыл высокопоставленный китайский дипломат Ван И для переговоров о возможном так называемом «мирном плане» для Украины и РФ.