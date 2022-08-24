РФ должна ощутить на себе последствия. Науседа поддержал идею касательно ограничения туристических виз для граждан России

24 августа, 16:30
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Гитанас Науседа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Гитанас Науседа (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает идею ограничения туристических виз для граждан России.

Об этом сообщает Delfi.

«Я бы поддержал все меры, в том числе и эту», — сказал он.

По его словам, «сегодня мы все еще пытаемся обмануть себя, что это война Путина и российский народ не имеет к ней никакого отношения».

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«К сожалению, это не тот случай. Российский народ поддерживает эту войну до сих пор. Да, причин много. Если они 20−30 лет перемалывают людям мозги, иначе я это назвать не могу, они опьяняют их странными идеями, имперскими видениями, в конце концов какие-то из этих идей берут верх», — сказал он.

Науседа заявил, что российский народ «немного пресытился от этого тоталитаризма и агрессивности».

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«Но это означает только одно — Россия должна ощутить на себе последствия этой войны, не только Путин, но и вся Россия. Потому что это, к сожалению, война России. И чем раньше мы придем к такому выводу, перестанем обманывать себя, что это война кучки разгневанных дядек, тем проще нам будет принимать решения», — сказал он.

11 августа Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Запрет вступит в силу 18 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ может стать одной из самых действенных мер против РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

https://www.youtube.com/watch?v=2KqiANwr3WQ&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Шенгенская виза Война России против Украины

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