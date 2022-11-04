Президент Литвы прокомментировал предложение главнокомандующего не передавать Украине гаубицы и системы ПВО

4 ноября, 17:46
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Гитанос Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Гитанос Науседа (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя предложение командующего вооруженными силами страны Вальдемараса Рупшиса не передавать Украине гаубицы и системы ПВО, заявил, что наиболее подходящий формат для обсуждения этих позиций — не публичный.

Об этом сообщает LRT.

«Главнокомандующий, возможно, не говорил прямо, что Украине следует не давать или давать то или иное оружие. Мы обсудим его аргументы и наиболее приемлемый формат для этого — не в публичном пространстве, а на встрече Государственного совета обороны», — сказал он.

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По его словам, на одной из следующих встреч оценят стратегическую и политическую обстановку и примут окончательное решение, которое лучше всего будет служить интересам национальной безопасности.

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«И, вне всякого сомнения, и дальше будет отражать нашу солидарность с Украиной», — сказал Науседа.

26 октября командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис сообщил, что предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и существующие у Литвы системы ПВО NASAMS, потому что у самой страны уже «предел» в количестве вооружения.

https://www.youtube.com/watch?v=kuBUKEfHeq0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Гитанас Науседа Война России против Украины

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