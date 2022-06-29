«Целью могут стать страны Балтии». Саммит НАТО, вероятно, последняя возможность остановить Россию — президент Литвы
Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что саммит НАТО в Мадриде, вероятно, последняя возможность усилить регион и таким образом остановить Россию.
Об этом сообщает Delfi.
По его словам, стране-агрессору необходимо понять, что Европа и демократический мир не слабы.
«Я очень надеюсь, что мы воспользуемся этой возможностью. Вероятно, это последний шанс принять решения, которые будут достаточно сильными, чтобы остановить Россию, не допустить дальнейших ее действий и положить конец этой авантюре в Украине, если ее можно так назвать», — сказал он.
Президент добавил, что если это будет продолжаться, другой целью могут стать страны Балтии или любое другое государство в Европе.
«Потому что аппетит восстановить империю просто безграничен», — сказал глава государства.
По его словам, есть угроза того, что российские и белорусские силы заблокируют вход союзников в регион через Сувалкский коридор.
«Это коридор, который Россия может использовать геополитически и стратегически. Мы должны закрыть его, прежде всего, сильным передовым присутствием», — сказал Науседа.
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