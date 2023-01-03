Президент Литвы: Это должен быть год, когда Украина победит Россию

3 января, 17:38
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Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda / Twitter)

Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda / Twitter)

В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины и будет отправлять военную технику, боеприпасы и обеспечивать военную подготовку.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он также считает, что этот год принесет победу Украине над российским агрессором.

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«Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа уже близко», — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного российского вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 миллиона евро.

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Запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной 2023 года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио NV заявил, что Гаврилов базирует свое утверждение на данных украинской разведки.

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Между тем, еще в июле израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин заявлял, что власти Украины должны откровенно сказать народу, что война затянется надолго. По его мнению, она продлится несколько лет.

2 декабря о том, что война будет продолжаться годами, заявил в эфире Радио NV главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

https://www.youtube.com/watch?v=Q58l9zbD8cM&t=2s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия Гитанас Науседа Война России против Украины

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