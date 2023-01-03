Президент Литвы: Это должен быть год, когда Украина победит Россию 3 января, 17:38 Гитанас Науседа (Фото:Gitanas Nausėda / Twitter)

В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины и будет отправлять военную технику, боеприпасы и обеспечивать военную подготовку.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он также считает, что этот год принесет победу Украине над российским агрессором.

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«Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа уже близко», — говорится в сообщении.

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С начала полномасштабного российского вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 миллиона евро.

Запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной 2023 года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио NV заявил, что Гаврилов базирует свое утверждение на данных украинской разведки.

Между тем, еще в июле израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин заявлял, что власти Украины должны откровенно сказать народу, что война затянется надолго. По его мнению, она продлится несколько лет.

2 декабря о том, что война будет продолжаться годами, заявил в эфире Радио NV главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.