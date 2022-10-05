Зеленский скоординировал со Столтенбергом шаги по вступлению Украины в НАТО 5 октября, 19:39 Столтенберг осудил российскую аннексию территорий Украины, но не упомянул о заявке Украины по вступлению в НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скоординировал дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

В Twitter Зеленский сообщил, что поддерживает постоянную связь со стратегическими партнерами Украины.

«Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали дальнейшие шаги по пути евроатлантической интеграции Украины», — пишет он.

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Столтенберг также сообщил о телефонном разговоре с Зеленским в Twitter. Он осудил аннексию украинских территорий, но не упомянул о заявке Украины по вступлению в НАТО.

«Поговорил с президентом Зеленским и похвалил отважный украинский народ и военные силы за впечатляющие успехи в освобождении своей территории от российских агрессоров. Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется», — сказал он.

Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе.