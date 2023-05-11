СМИ: НАТО обновляет стратегию противодействия России — это крупнейшая реформа со времен холодной войны 11 мая, 13:50 Встреча военного комитета НАТО в Брюсселе 10 мая (Фото:Admiral Rob Bauer/Twitter)

НАТО завершает реформирование совместной стратегии, как противостоять угрозе со стороны РФ и терроризма на фоне полномасштабного вторжения в Украину и постоянных угроз Кремля. Об этом сообщает El Pais, ссылаясь на источники в Альянсе.

Собеседники издания, участвовавшие в разработке стратегии, рассказали, что такое обновление — «наибольшее со времен холодной войны», а само оно является первой полной и совместной для союзников за последние 30 лет.

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Стратегия состоит из около 4000 страниц и имеет несколько уровней. Прежде всего документ анализирует и обновляет различные угрозы со стороны Кремля — военные, кибернетические, гибридные атаки, а также ответы НАТО на возможные сценарии.

Альянс разрабатывает обновленные и географически привязанные оборонные планы, которые определяют, как Альянс может действовать в случае атаки на свою территорию и как будет противодействовать двум основным угрозам: России и террористическим группировкам, пишет El Pais. Также документ содержит указания по обороне «ключевых мест».

«Впервые со времен холодной войны у нас будут объективные цели, основанные на угрозах», — сказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на встрече с руководителями генштабов 10 мая в Брюсселе. Как сообщает газета, там они, в частности, анализировали эту стратегию.

Источники El Pais рассказали, что угрозы и сценарии разные: от возможности развертывания Россией тысяч солдат на границах восточного фланга Альянса до уязвимости инфраструктуры стран НАТО, поставленную под удар после атаки на Северный поток.

В то же время новая концепция несколько обеспокоила восточных союзников, граничащих с РФ, отмечает издание. Они считают, что планы «слишком теоретичны» и требуют более конкретных элементов. Ожидается, что новый план утвердят на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Во время саммита в Мадриде в 2022 году лидеры 30 стран впервые с 2010-го утвердили новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали «самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

