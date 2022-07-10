НАТО зачистит за часы. Было бы здорово, если бы Путин решился пойти пробивать Сувалкский коридор — политолог 10 июля, 09:25 Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда во время посещения Сувалкского коридора, 7 июля (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что если российский диктатор Владимир Путин решится попробовать пробить Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, НАТО зачистит российских военных за часы.



По его словам военные возможности России «уже никто не переоценивает».

«Мы видели эту армию — это серьезный противник, да, он может убить большое количество украинских мирных жителей, но столкновение с НАТО, прорыв Сувалкского коридора — это на несколько часов боевых действий силам НАТО зачистить все. И это Москва прекрасно понимает», — сказал Пионткковский.

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Политолог добавил, что обсуждает эту тему со многими экспертами «и они у меня с языка снимали, что было бы здорово, если б Путин все-таки решился пойти пробивать Сувалкский коридор».

«Нам не нужно было бы ожидать поставок ста HIMARS, взятия Херсона в августе — все решено было бы в несколько последних дней июня», — описал он последствия такого шага российских властей.

Перед саммитом НАТО о возможности того, что Путин попытается захватить Сувалкский коридор заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Сувалкский коридор — геополитический термин, присутствующий в терминологии НАТО, означает территорию вокруг Сувалок, соединяющую балтийские страны с Польшей и остальными странами НАТО. Он вместе с тем отделяет от западных стран пограничную Калининградскую область РФ и Беларусь.

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