17 сентября 2018, понедельник

НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины - Столтенберг

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Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг.

Переговоры являются единственно верным путем урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

"США приняли решение о представлении (Украине) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал Столтенберг в интервью медиапорталу Axios. 

Столтенберг таке подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

По его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

 

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