«Нужно отдать должное». В Объединенных силах НАТО в Европе назвали невероятными украинские удары по НПЗ РФ

12 ноября, 09:42
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Пожар на нефтяном терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Пожар на нефтяном терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА 11 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Джон Стрингер заявил, что Запад должен «отдать должное» Украине, которая успешно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России. Об этом он сказал в интервью Euronews 11 ноября.

Несмотря на то, что Белый дом призвал Украину прекратить удары по НПЗ РФ, Стрингер высоко оценил украинские операции.

«Это наносит удар по Путину. Он полагал, что сможет вторгнуться и создать новую архитектуру безопасности в Европе — процесс, начавшийся в Украине в начале 2022 года, — но его надежды на этот счет были жестоко развеяны», — сказал Стрингер.

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Он назвал невероятным то, чего Украине удалось достичь в противостоянии с РФ благодаря «воображению, инновациям и воле», и призвал «отдать этому должное».

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Стрингер также заявил, что цели Украины по обеспечению перемирия являются «приоритетными» для НАТО.

Комментируя территориальный вопрос и обсуждение ситуации на Донбассе, он подчеркнул, что это «исключительно дело украинцев».

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Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Украину за удары по российским НПЗ, утверждая, что это способствует росту мировых цен на дизельное топливо.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США угрожали прекратить обмен разведывательными данными, если Силы обороны продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Позже стало известно, что США ограничили работу Starlink для военных в Украине, а также несколько раз не предупредили Киев о баллистических ударах РФ.

15 октября Зеленский заявил, что Украина три дня не наносила ударов по НПЗ РФ, но возобновит их из-за отказа России прекратить атаки на украинские энергетические объекты.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   НАТО Война России против Украины удары по российским НПЗ удары по территории РФ

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