В интересах как Европы, так и России. Киссинджер призвал принять Украину в НАТО 18 мая, 14:52 Переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО, заверив, что это соответствует интересам не только Европы, но и России.

«То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: „Мы не хотим их в НАТО, потому что это слишком рискованно“. И поэтому мы их вооружим до предела и дадим им самое современное оружие». И как это может сработать? Мы не должны заканчивать [войну] неправильно. Если предположить, что результат войны будет наиболее вероятным, он будет находиться где-то на линии status quo ante (латинское выражение, означающее ситуацию, которая существовала до войны — ред.), существовавшей [до 24 февраля 2022 года]. В результате Украина останется под защитой Европы и не станет одиноким государством, которое заботится только о себе", — сказал Киссинджер в интервью The Economist.

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Бывший госсекретарь США добавил, что в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным сказал бы, что вступление Украины в НАТО безопасней и для него.

«Теперь мы вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной с наименее опытным стратегическим руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина — другими словами, баланс неудовлетворенности. Поэтому для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения по территориальным претензиям», — объяснил он.

Киссинджер также одобрил готовность Украины вести переговоры с Китаем.

«Зеленский показал себя выдающимся лидером, и это проявление мудрости с его стороны, потому что они могли подумать после обещания „безграничного партнерства“ [между Россией и Китаем], что Китай никогда не пойдет на дипломатическую параллель с НАТО», — сказал бывший госсекретарь США.

Он также отметил, что до соглашения Си Цзиньпина с Путиным на Олимпийских играх в Пекине когда, Си заявил о своем несогласии с расширением НАТО, китайские лидеры не выражали своего мнения об эволюции в Европе.

«Си должен был знать, что Путин вторгнется в Украину», — считает Киссинджер.

Бывший госсекретарь США также отметил длительную взаимную неприязнь между Россией и Китаем.

«Я никогда не встречал российского лидера, который говорил бы что-то хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который бы сказал что-то хорошее о России, к ним относятся с презрением», — сказал он.

15 мая 2023 года Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но он пока не может сообщить о сроках ее вступления в Альянс.

20 апреля во время встречи со Столтенбергом в Киеве президент Украины подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.

Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Столтенберг также пригласил украинского президента на саммит в Вильнюсе, который состоится 11−12 июля.