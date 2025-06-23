Рютте: НАТО ищет дополнительные системы ПВО для Украины, но компаний-производителей немного

23 июня, 17:16
По словам Марка Рютте, Украине нужно больше ПВО, имеющихся поставок недостаточно (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Автор: Наталья Роп

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, и нынешнего количества поставок недостаточно, чтобы гарантировать ее безопасность.

Об этом он сказал в понедельник, 23 июня, во время брифинга для журналистов перед саммитом в Гааге, сообщает корреспондент NV.

По словам Рютте, США, Канада и все европейские союзники едины в понимании того, что ПВО является критически важной для Украины. Он также напомнил, что во время встреч в Вашингтоне союзники достигли договоренности о необратимом курсе Украины в НАТО и об усилении ее воздушной безопасности.

«Большинство обязательств уже выполнено, но этого все равно недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины. Нужно больше систем ПВО», — подчеркнул он.

Рютте признал, что проблема заключается в ограниченном количестве компаний, которые производят такое оружие, и в общем дефиците. По его словам, НАТО вместе со всеми союзниками активно работает над тем, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

Он также призвал страны-члены НАТО достигать оборонных целей, в частности уровня расходов в 5% ВВП, из которых 3,5% должны идти непосредственно на основную оборону.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов. Администрация Трампа официально заявляла, что не будет предоставлять помощь Украине бесплатно.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний комитета Сената по международным отношениям заявил, что США сотрудничают с союзниками по НАТО для предоставления Украине дополнительных ЗРК Patriot. По словам Рубио, у США дополнительных Patriot нет.

26 мая The Washington Post писало, что США готовы продать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot вместо того, чтобы предоставить их в виде помощи. По словам украинского чиновника, США не заблокируют передачу Украине Patriot, однако «не отдадут их бесплатно».

7 июня Зеленский заявил, что Украина до сих пор ждет ответа от США на предложение купить системы ПВО.

