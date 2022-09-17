В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской «оборонке»

17 сентября, 23:40
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В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской «оборонке» (Фото:ГУР МО)

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской «оборонке» (Фото:ГУР МО)

Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабной войной против Украины, уже начали вредить российской оборонной промышленности — она испытывает трудности с производством сложного вооружения, считает руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Такую оценку он высказал в интервью Reuters.

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"Ей [России] все больше и больше мешают санкции, поскольку некоторые из компонентов, которые им нужны для систем вооружений, происходят из западной промышленности. Сейчас мы видим первые серьезные признаки этого в контексте их способности производить, например, замену крылатым ракетам и более совершенному вооружению", — сказал он.

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Чиновник НАТО отметил, что и Украина, и Россия в войне испытывают нехватку вооружения и боеприпасов из-за интенсивности огневых действий.

"Насколько нам известно, у россиян все еще есть значительная промышленная база, и они способны производить много боеприпасов. И у них все еще много боеприпасов", — добавил он.

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По оценкам Альянса, которые привел Бауэр, Россия привлекла в Украине около 85% своих военнослужащих. Это усложняет для нее возможность увеличить собственное военное присутствие в Украине иначе чем путем мобилизации.

«Мы наблюдаем прибытие незначительного количества новых военных (России). В чем мы уверены - это в том, что уровень подготовки этих военных не очень высок», — отметил глава Военного комитета Альянса.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия НАТО Санкции против России Минобороны РФ Санкции США Санкции Запада Западные санкции Оборонная промышленность Оборонка Война России против Украины

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