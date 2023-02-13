После провокации в Румынии Чалый объяснил, как НАТО может избежать прямого столкновения с Россией 13 февраля, 16:13 По мнению Валерия Чалого, после провокации России в Румынии страны НАТО должны ускорить решение о предоставлении Украине самолетов и дальнобойного оружия. (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Дипломат Валерий Чалый в интервью Radio NV объяснил, как НАТО может избежать прямого столкновения с Россией после пролета российских ракет над территорией Румынии.

В эфире Radio NV Чалый подчеркнул, что это не первая и не последняя провокация России и «НАТО должен себя проявить».

«Каким образом? Возможно, это будет ускорение решений по самолетам, по дальнобойным ракетам для Украины, если не хотят сами втягивать непосредственно свои войска в войну, где будут гибнуть граждане», — сказал дипломат.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе массированного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, что в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксировали российские ракеты. Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Силы обороны Украины имели возможность их сбить, но не сделали этого, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.

В министерстве обороны Румынии не подтвердили эту информацию и заявили, что российская ракета пролетела в 35 км от их границы.

Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД, чтобы выразить протест.

