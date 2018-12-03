03 декабря 2018, понедельник

НАТО про агрессию РФ в Керченском проливе: Требуем освободить украинские корабли и моряков

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Об этом сообщает корреспондент Радіо НВ из Брюсселя.

"НАТО призывает к спокойствию и сдержанности в Азовском море, а также требует от России освободить украинские корабли и моряков, разрешить свободу навигации в Керченском проливе и предоставить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что россияне используют незаконно построенный Керченский мост в аннексированный Крым для того, чтобы остановить движение украинских кораблей через Керченский пролив. Генсек подчеркнул, что члены альянса сделают для России четкое послание относительно конфликта в Азовском море во время  грядущего саммита.

По словам Столтенберга, Россия разработала мобильные ракеты средней дальности, которые могут достигать европейских городов и их трудно обнаружить. Исходя из этого, Москва немедленно должна предпринять шаги для обеспечения полного соблюдения соглашения О ракетах малой и средней дальности (ДРСМД).

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

 

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