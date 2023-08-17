В Белом доме опровергли слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории 17 августа, 04:39 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

В администрации президента США опровергли информацию о том, что есть разговоры о возможном вступлении Украине в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.



Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: «Ничего подобного. Это не так».

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Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

«На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО — ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать», — сказал Кирби.

Ранее Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

На следующий день, 16 августа, Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.