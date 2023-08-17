«Позиция Столтенберга четкая. На сдачу никто не намекает». Кулеба о членстве Украины в НАТО и торговле территориями 17 августа, 09:34 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга четкая: никакой торговли территориями Украины быть не может.

Об этом он сказал в эфире Сніданок 1+1 в четверг, 17 августа, комментируя скандальное заявление главы канцелярии генсека Альянса Стиана Йенсена.

По словам Кулебы, Столтенберг и руководитель его аппарата — два разных человека.

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«Президент [Владимир Зеленский] неоднократно общался с генсеком Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения. Уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как и у Украины: никакой торговли украинскими территориями быть не может», — подчеркнул он.

Министр добавил, что сейчас Киев работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждались опции.

«Расставлю все точки на і. Хотят ли все в мире сильной победоносной Украины? Очевидно, что нет. Склоняют ли Украину правительства других стран, намекают ли, что надо что-то сдавать — абсолютно нет, этого нет. Есть ли голоса различных экспертов — подкупленных, искренних, полезных идиотов — есть. Но я очень четко вижу тенденцию, что с каждой победой Украины на дипломатической арене или на фронте эти голоса сразу же притихают», — добавил Кулеба.

Ранее Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России: «Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

В Украине такое заявление резко раскритиковали. В МИД его назвали неприемлемыми, подчеркнув, что они лишь играют на руку России.

16 августа Йенссен заявил, что его слова были ошибкой. В Белом доме подчеркнули, что дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО нет.

