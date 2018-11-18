НАТО призывает РФ взять ответственность за уничтожение Boeing 777 - резолюция

Парламентская ассамблея НАТО в проекте резолюции Обновления ответа на российские гибридные тактики призвала Россию взять на себя ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777.

Об этом сообщает Укринформ, цитируя соответствующий документ.

"Парламентская ассамблея подтверждает свою твердую поддержку расследование падения самолета рейса МН17 в Украине, которую проводят власти Нидерландов и призывает Кремль выполнить резолюцию Совбеза ООН 2166, взять ответственность и в полную силу приобщиться к попыткам установить справедливость", - отмечается в проекте резолюции.

Также ПА НАТО засудула вмешательство России в недавние выборы и референдумы в евроатлантической зоне и "выражает глубокую обеспокоенность подобными угрозами, которые встали перед предстоящими выборами, и поддержкой Кремлем маргинальных политических движений на Западе".

Ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение Боинга 777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласиться с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

Катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

28 сентября 2016 Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, согласно которому самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса Бук, доставленного на Донбасс из России.