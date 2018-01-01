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НАТО в ближайшее время должно усилить присутствие в Черном море - Климкин

Сегодня, 18:54
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НАТО должно усилить присутствие в регионе Черного моря

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что НАТО в ближайшее время должно усилить свое присутствие в Черном море.

Об этом сообщает корреспондент Радио НВ в Брюсселе.

Министр отметил, что механизм усиления до сих пор является предметом обсуждения, но "о некоторых решениях станет известно уже в ближайшее время".

Комментируя захват Россией украинских моряков Климкин отметил, что сейчас у них статус военнопленных.

"Уголовное преследование украинцев в России не имеет ничего общего ни с международным, ни с международно-гуманитарным правом. Призываю НАТО последовательно оказывать давление на Россию, чтобы она также признала статус моряков", - заявил Климкин.

3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Теги:   Украина Павел Климкин НАТО

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