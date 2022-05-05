НАТО увеличит присутствие возле Швеции и в Балтийском море — Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит свое присутствие у границ Швеции и в Балтийском море, сообщает Reuters.
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Швеция и Финляндия добиваются гарантий военной защиты в процессе подачи заявки о присоединение к Альянсу, которая может занять до года, прежде чем все члены НАТО одобрят ее, сообщает СМИ.
«Я убежден, что мы найдем решения для потребностей Швеции в безопасности в переходный период», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что НАТО будет увеличивать военное присутствие вокруг Швеции и в Балтийском море пока будет обрабатываться заявка на вступление страны в Альянс.
«С потенциального момента, когда Швеция подает заявку, и НАТО заявляет, что хочет участия Швеции, НАТО берет на себя очень серьезное обязательство быть в состоянии гарантировать безопасность Швеции», — подчеркнул Столтенберг.
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