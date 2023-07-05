НАТО увеличило количество кораблей в Балтийском море накануне саммита в Вильнюсе 5 июля, 01:55 В Балтийском море увеличилась группировка кораблей НАТО (Фото:U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet/Twitter)

Командующий Военно-морских сил Литвы Гедрюс Пременяцкас сообщил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе увеличилось присутствие кораблей Альянса в Балтийском море.



Об этом сообщает LRT.

«ВМС распределяют свои возможности, чтобы заполнить определенные нишевые потребности во время того же саммита в Вильнюсе. А в нашем регионе, безусловно, увеличилось присутствие кораблей союзников в Балтийском море, они обеспечивают прежде всего наблюдение за воздушным пространством, наблюдение за ситуацией в море и взаимодействие», — заявил Пременяцкас.

Видео дня

Он отметил, что корабли Альянса разместили в море, чтобы избежать «каких-то незапланированных или провокационных действий со стороны другого государства».

Пременяцкас не стал называть количество кораблей, но отметил, что среди них присутствуют корабли Германии, США, Италии и Польши.

«В то или иное время этих кораблей может быть несколько больше или меньше, и это основной развернутый потенциал», — заявил Пременяцкас.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.