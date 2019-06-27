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НАТО впервые в истории разработал космическую стратегию

Вчера, 18:32
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NATO North Atlantic Treaty Organization/Flickr

В Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран-членов НАТО

В четверг, 27 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об утверждении новой всеобъемлющей политики Альянса в сфере космоса.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

«Сегодня министры утвердили новую всеобъемлющую космическую стратегию. Она определит подход НАТО к космосу и к тем потенциальным возможностям, которые он дает», — цитирует Столтенберга пресс-служба Альянса.

Космическая стратегия Альянса не предполагает повальную милитаризацию космоса, однако НАТО не исключает, что в будущем военные конфликты могут переместиться в космос, например, посредством нападения на спутники.

Как сообщает DW, уже в конце года НАТО может объявить космос отдельной территорией для проведения военных операций.

Это обеспечит выделение дополнительных ресурсов и позволит рассматривать возможные космические атаки так же, как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве.

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Теги:   Космос Йенс Столтенберг НАТО

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