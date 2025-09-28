Великобритания планирует применять дроны для создания «беспилотной стены», которая должна защищать восточный фланг НАТО от угроз со стороны России. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, пишет The Telegraph .

По его словам, новые малозатратные беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, станут частью стратегии сдерживания самолетов и дронов из РФ.

Как отмечает издание, вопрос безопасности особенно обострился после случаев нарушения Россией воздушного пространства Польши и Эстонии. В ответ Лондон развернул истребители RAF Typhoon над территорией Польши, чтобы продемонстрировать готовность Альянса противодействовать действиям Москвы. На этой неделе зафиксированы также российские «гибридные» атаки беспилотников в Дании и Норвегии.

Гили в комментарии The Telegraph отметил, что такие «безрассудные» и «опасные» действия не останутся без ответа. По его словам, страны НАТО готовят дополнительные меры для усиления защиты границ.

Ранее НАТО сообщило, что усиливает свою миссию в Балтийском море, отправив туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы в ответ на появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, предположительно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории.

Сразу после этого в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. По данным полиции, дроны находились в воздухе в течение примерно двух часов, после чего исчезли.

23 сентября Совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».