НАТО работает с оборонными компаниями над увеличением поставок оружия Украине — Столтенберг 4 августа, 20:19 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 4 августа, заявил, что члены Альянса сотрудничают с оборонными компаниями для увеличения военной помощи Украине.

В интервью агентству Reuters Столтенберг сказал, что НАТО «активно поддерживает Украину, но должна делать еще больше и думать о долгосрочной перспективе».



«Поэтому мы сейчас также находимся в тесном контакте и сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы больше производить и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и средств», — подчеркнул он.



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Генсек НАТО считает, что полномасштабное вторжение России в Украину создало самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны и что страна-агрессор не должна победить. Он также повторил, что война, скорее всего, закончится после переговоров.

«Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что исход этих переговоров будет полностью зависеть от мощи на поле боя… Не мне говорить Украине, какими должны быть эти условия. Наша с НАТО задача — поддерживать и укреплять ее, чтобы максимально увеличить вероятность приемлемого решения», — сказал Столтенберг.

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