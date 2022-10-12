«Топ-приоритет». НАТО усилит противовоздушную оборону Украины — Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправка дополнительных систем ПВО в Украину является «топ-приоритетом».
Призыв Украины к увеличению военной помощи стоит на повестке дня встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает The Washington Post.
Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.
Президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».