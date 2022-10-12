«Топ-приоритет». НАТО усилит противовоздушную оборону Украины — Столтенберг

12 октября, 13:22
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправка дополнительных систем ПВО в Украину является «топ-приоритетом».

Призыв Украины к увеличению военной помощи стоит на повестке дня встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает The Washington Post.

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Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Видео дня

Президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

https://www.youtube.com/watch?v=mPrDBR6teFM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   НАТО ПВО Йенс Столтенберг Украина Война России против Украины ПВО Украины

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