«Топ-приоритет». НАТО усилит противовоздушную оборону Украины — Столтенберг 12 октября, 13:22 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправка дополнительных систем ПВО в Украину является «топ-приоритетом».



Призыв Украины к увеличению военной помощи стоит на повестке дня встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, сообщает The Washington Post.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

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Президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».