НАТО планирует ввести новые правила сбивания российских истребителей — The Telegraph
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert)
НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить принятие решенияо сбивании российских истребителей в случае угрозы для стран-членов.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, цель обсуждений — создать единый набор установок относительно действий в случае появления вражеских самолетов над территорией НАТО.
Ключевыми факторами для определения уровня угрозы станут тип вооружения на борту и траектория полета.
«Вооружение и траектория полета любого самолета станут главными критериями для оценки уровня опасности», — отмечает источник, знакомый с переговорами.
Ожидается, что министры обороны стран НАТО рассмотрят эти предложения во время встречи в Брюсселе на этой неделе.
Недавно состоялись два экстренных заседания по статье 4 после инцидентов в Эстонии и Польше, когда российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство союзников.
Президент США Дональд Трамп и несколько лидеров стран Альянса публично призвали сбивать российские самолеты, которые заходят в воздух НАТО. В то же время часть государств опасается, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, предлагает создать единую систему воздушной и противоракетной обороны, которая позволит унифицировать правила применения силы и устранить разницу между национальными ограничениями.
Сейчас союзники действуют по разным протоколам: одни требуют визуального подтверждения угрозы, другие позволяют действовать на основе радарных данных. В НАТО это называют «мозаикой правил», что затрудняет единое реагирование.