НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить принятие решения о сбивании российских истребителей в случае угрозы для стран-членов.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.



По данным издания, цель обсуждений — создать единый набор установок относительно действий в случае появления вражеских самолетов над территорией НАТО.

Ключевыми факторами для определения уровня угрозы станут тип вооружения на борту и траектория полета.

«Вооружение и траектория полета любого самолета станут главными критериями для оценки уровня опасности», — отмечает источник, знакомый с переговорами.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО рассмотрят эти предложения во время встречи в Брюсселе на этой неделе.

Недавно состоялись два экстренных заседания по статье 4 после инцидентов в Эстонии и Польше, когда российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство союзников.

Президент США Дональд Трамп и несколько лидеров стран Альянса публично призвали сбивать российские самолеты, которые заходят в воздух НАТО. В то же время часть государств опасается, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы.

Инфографика: NV

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, предлагает создать единую систему воздушной и противоракетной обороны, которая позволит унифицировать правила применения силы и устранить разницу между национальными ограничениями.

Сейчас союзники действуют по разным протоколам: одни требуют визуального подтверждения угрозы, другие позволяют действовать на основе радарных данных. В НАТО это называют «мозаикой правил», что затрудняет единое реагирование.