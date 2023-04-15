Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО. Позиция участников саммита может быть амбициозной 15 апреля, 23:11 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО.

Об этом он сказал во время видеообращения в субботу, 15 апреля.

По словам Зеленского, общая позиция всех государств-участников саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, «может быть такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

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«Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс», — подчеркнул он.

Президент рассказал, что в столице Литве состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений россиян в Украине. Как результат, 14 апреля подписали соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого газета The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО заявил, что Украину категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.