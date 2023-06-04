Каллас на саммите в Сингапуре: НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму 4 июня, 12:46 Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что те, кто обвиняет НАТО в расширении эскалации, перенимают империалистический язык и идеологию, которую продвигает Россия.

Об этом она сказала в интервью ERR после выступления на конференции по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре.

«Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю», — пояснила Каллас.

Видео дня

По ее словам, Россия ведет себя как последнее колониальное государство, которое фактически пытается колонизировать и расширять свою империю.

Премьер Эстонии призвала к надлежащей реакции на войну с тем, чтобы не поощрять другие страны к ее применению.

«Если применение агрессии как инструмента окупается, потому что в результате у вас становится больше территорий, или больше активов, тогда другие страны, обладающие большей силой, также будут использовать этот инструмент», — добавила она.

Ранее премьер-министр Эстонии в 2014—2016 годах Таави Ривайс заявлял, что победа, которая бесспорно состоится, и произойдет только на условиях Украины, приведет к вступлению Украины в НАТО, который только усилит Альянс.