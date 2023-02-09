Оборона восточного фланга НАТО: в Румынии войска США и Франции начали проведение военных учений

9 февраля, 16:15
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В Румынии началиcm военные учения НАТО (Фото:Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

В Румынии началиcm военные учения НАТО (Фото:Inquam Photos/George Calin via REUTERS)

В четверг, 9 февраля в Румынии американские и французские войска проведут военные учения, чтобы проверить оборону восточного фланга НАТО на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Sky News.

В боевых учениях группы на черноморском полигоне в Капу-Мидия примут участие около 350 многонациональных военнослужащих, которые отработают стрельбу боевыми патронами.

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Министерство обороны Румынии заявило, что цель учений, проведенных с четверга, 2 по пятницу, 10 февраля, заключалась в проверке «оперативной совместимости артиллерийских систем» НАТО в вымышленном сценарии коллективной обороны.

НАТО укрепило свое присутствие на восточном фланге Европы в ответ на вторжение России в Украину в феврале прошлого года, направив дополнительные многонациональные боевые группы в страны-члены альянса такие как Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия.

https://www.youtube.com/watch?v=X4HmXjb0nNE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США НАТО Франция Румыния

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