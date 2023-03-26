Турция готова пересмотреть заявку Швеции в НАТО после 1 июня
НАТО (Фото:dlugo_svk / pixabay)
Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня. Тогда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.
Об этом заявил советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин.
«С нашей точки зрения нет никаких препятствий для членства Финляндии в НАТО. Финляндия всегда была конструктивной», — говорится в заявлении.
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Калин отметил, что Финляндия заняла более прозрачную и конструктивную позицию по турецким требованиям. В результате турецкой оценки страна сочли уместным одобрить заявку Финляндию на вступление в НАТО.
«Двери в Швецию не закрыты полностью. Закон о борьбе с терроризмом в Швеции вступит в силу 1 июня. Когда они завершат это, мы оценим процесс, когда увидим, что были приняты меры для решения наших проблем безопасности. Мы не против расширения НАТО в принципе», — объяснил советник президента Турции по внешней политике.