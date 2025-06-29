Германия и союзники провели масштабные учения по переправе через Рейн
Канцлер Германии Мерц посетил оперативное командование военных (Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS)
В субботу, 28 июня, река Рейн в Германии стала ключевой локацией для масштабных военных учений союзников НАТО.
Об этом сообщает агентство DPA.
В частности, речь идет об отработке переправы личного состава и тяжелой техники через водную преграду в условиях, приближенных к боевым.
В учениях были привлечены подразделения из четырех стран. Всего участие в 14-дневных маневрах, которые завершатся на следующей неделе, принимают около 1200 военнослужащих и более 500 единиц техники.
В рамках операции Большая переправа возле города Калькар саперно-мостовой батальон 130 немецко-британского состава, дислоцированный в Миндене, совместно с подразделениями из Нидерландов и Италии построил паромные системы для транспортировки войск. Ширина Рейна в этом районе достигает 300 метров, что делает задачу особенно сложной.
Военная техника и личный состав прибывали к месту проведения учений автомобильными дорогами общего пользования, демонстрируя оперативную мобильность подразделений в тылу.
Бундесвер также сообщил, что следующий этап маневров предусматривает подобную операцию по переправе через реку Везер в районе города Гамельн, Нижняя Саксония.