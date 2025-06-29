Германия и союзники провели масштабные учения по переправе через Рейн

В субботу, 28 июня, река Рейн в Германии стала ключевой локацией для масштабных военных учений союзников НАТО.

Об этом сообщает агентство DPA.

В частности, речь идет об отработке переправы личного состава и тяжелой техники через водную преграду в условиях, приближенных к боевым.

В учениях были привлечены подразделения из четырех стран. Всего участие в 14-дневных маневрах, которые завершатся на следующей неделе, принимают около 1200 военнослужащих и более 500 единиц техники.

В рамках операции Большая переправа возле города Калькар саперно-мостовой батальон 130 немецко-британского состава, дислоцированный в Миндене, совместно с подразделениями из Нидерландов и Италии построил паромные системы для транспортировки войск. Ширина Рейна в этом районе достигает 300 метров, что делает задачу особенно сложной.

Военная техника и личный состав прибывали к месту проведения учений автомобильными дорогами общего пользования, демонстрируя оперативную мобильность подразделений в тылу.

Бундесвер также сообщил, что следующий этап маневров предусматривает подобную операцию по переправе через реку Везер в районе города Гамельн, Нижняя Саксония.