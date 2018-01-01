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Керченский кризис: НАТО потребовало от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Сегодня, 13:28
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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию незамедлительно освободить украинских моряков и позволить свободную навигацию в Керченском проливе.

С таким призывом генсек НАТО выступил во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

"РФ должна немедленно освободить украинских моряков и позволить свободную навигацию в Керченском проливе", - цитирует генсека пресс-служба Порошенко.

Во время переговоров стороны обсудили ухудшение ситуации в области безопасности в Черном море и открытый акт агрессии РФ против кораблей Украины.

"Открыв огонь против украинских кораблей, Россия перешла красную линию... Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - заявил Порошенко.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года. 

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Теги:   Керченский пролив Йенс Столтенберг НАТО Петр Порошенко Россия

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