Генсек НАТО получил официальную заявку Украины, следующий этап — рассмотрение на уровне совета Альянса — ОП 4 октября, 18:42 Уже девять стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга.

«На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путём ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», — сказал он.

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Он напомнил, что уже девять стран поддержали членство Украины в НАТО.

Жовква также объяснил, что заявленная Украиной «ускоренная процедура» вступления в НАТО означает отсутствие необходимости в Плане действий по членству, который ранее был одним из обязательных элементов.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.