НАТО созывает встречу Турции, Финляндии и Швеции из-за конфликта между странами 1 июня, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе встречу с дипломатами Турции, Финляндии и Швеции. В ходе переговоров стороны обсудят вопрос расширения Альянса.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова генсека НАТО.

«Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу. С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни», — заявил Столтенберг.

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При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в НАТО существует «широкий консенсус» в отношении быстрого вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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