НАТО созывает срочное заседание по Сирии

НАТО в субботу 14 апреля проведет в Брюсселе срочное заседание при участии послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудары по военным объектам в Сирии, сообщает пресс-служба альянса.

Заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках.

После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Ранее Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.