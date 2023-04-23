Членство в НАТО фактически ничего не изменит для Украины — политолог 23 апреля, 09:18 Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи 20 апреля 2023 года в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Профессор политологии Ратгерского университета университета (США) Александр Мотыль в интервью Radio NV заявил, что членство в НАТО фактически ничего для Украины не изменит.



«Если Украина станет членом завтра, то фактически это ничего особенно не изменит, потому что Америка и союзники в НАТО и так Украине очень помогают. Трудно себе представить, что членство вдруг это изменило бы, чтобы они еще больше, намного больше помогали», — сказал Мотыль Radio NV.

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Политолог добавил, что ему трудно представить, что американские или другие морпехи будут воевать в Украине при любых обстоятельствах.

Он подчеркнул, что для Украины самое главное – иметь финансовую и вооруженную поддержку стран-членов НАТО, особенно США.

«Если Украина сможет себя защитить, конечно, с этой помощью, то это в известной степени то же, что быть членом НАТО. И если Украина до этого дойдет (а она быстрее или позже дойдет, возможно, даже и теперь уже дошла), тогда членство становится гораздо менее контраверсионным, потому что де-факто Украина даже была бы членом. С любой точки зрения, она уже выполняла бы все обязанности члена НАТО, получала бы все позитивы членства в НАТО», — сказал Мотыль.

После этого, по словам политолога, членство де-юре станет только «формальным моментом».

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году Украина присоединилась к НАТО де-факто.

«В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре», – написал он на своей странице в Facebook.

Аналогичное заявление Резников сделал в опубликованном в январе интервью BBC.

«Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать», — сказал украинский министр.

В июне 2022 года Резников заявил, что Украина де-факто является членом семьи НАТО, и ее партнеры по Альянсу это подтвердили.