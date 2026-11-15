Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре, 8 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

На фоне напряженности внутри НАТО , связанной с расходами на оборону, ситуацией вокруг Ирана и войной в Украине, Альянс сокращает число встреч на высоком уровне и не будет проводить саммит лидеров в Албании в следующем году, как планировалось ранее, сообщило агентство AP .

Оно отметило, что премьер-министр Албании Эди Рама заявил 12 ноября, что «единственной позиции относительно того, когда состоится саммит, пока нет — но точно не в 2027 году». Он добавил: «Если в 2028 году саммит все-таки состоится, то он пройдет в Тиране» — столице Албании.

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В то же время, генсек НАТО Марк Рютте заявил AP: «Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты тогда, когда в них есть потребность». По его словам, следующая встреча состоится «тогда, когда возникнет такая необходимость».

Агентство напомнило, что около 10 лет назад Альянс проводил саммиты каждые два года.

Кроме того, в статье сообщается, что хотя обычно министры обороны стран НАТО проводят встречи в октябре, в прошлом месяце такие переговоры не состоялись. Также встреча на уровне министров не намечена на октябрь 2027 года.

У министров иностранных дел стран Альянса на следующий год предусмотрена только одна встреча вместо двух — в рамках того, что в НАТО называют «пакетом реорганизации».

AP обратило внимание на то, что с момента вступления в должности министр обороны США Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио уже пропускали встречи НАТО или покидали их до завершения переговоров. Кроме того, Хегсет использовал встречи министров обороны для того, чтобы критиковать европейских союзников и Канаду или, напротив, пытаться склонить их на свою сторону.

Албания была определена местом проведения саммита 2025 года, однако впоследствии ее название убрали из декларации, принятой на июльском саммите, отмечается в статье. Некоторые союзники считают, что Албания тратит недостаточно средств на оборону, и потому не желали «вознаграждать» страну проведением масштабного мероприятия НАТО, объясняет издание.

Ожидается, что в этом году правительство в Тиране направит на оборону 2,15% своего валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как целевой показатель НАТО для 32 стран-союзниц предусматривает, что к 2035 году они будут тратить 3,5% ВВП на непосредственные оборонные нужды и 1,5% — на инфраструктуру.

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AP добавило, что Албания — не самый плохой пример среди 32 государств-членов — ситуация в Испании, Бельгии и Словении значительно хуже.

Планы уменьшить масштабы сокращения войск США в Европе и требования РФ к НАТО — что известно

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сокращение американского военного контингента в Европе, насчитывающего около 80 тысяч человек, которое планировалось администрацией Трампа, окажется менее значительным, чем опасались европейские лидеры.

Оно напомнило, что европейские союзники опасались, что США могут вывести до 25 тысяч военнослужащих, однако теперь более вероятно менее масштабное сокращение, поскольку США положительно оценили увеличение расходов стран НАТО на оборону. Источники агентства отметили, что вопрос находится в стадии внутреннего обсуждения. Один из источников Bloomberg говорит, что, по ожиданиям союзников, общее сокращение американских войск составит около 5 тысяч человек. При этом окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, неоднократно критиковавшим европейских союзников за недостаточную помощь США и Израилю в противостоянии с Тегераном.

13 ноября издание The New York Times писало, что страна-агрессорка Россия на мирных переговорах с Украиной и США возобновила свои требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО в 1997 году. Это означает вывод войск Североатлантического союза, включая Польшу и страны Балтии.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на мирных переговорах Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО. на восток.